При взлете из Кабула итальянский военный самолет подвергли обстрелу

Во время взлета из аэропорта Кабула итальянский военно-транспортный самолет Lockheed C-130J был обстрелян неизвестными. Огонь вели из тяжелого автоматического оружия.

Как сообщает телеканал TGcom24 со ссылкой на военные источники, воздушное судно не получило повреждений и благополучно взлетело.

На борту самолета находились 98 гражданских, среди них были журналисты. Пострадавших нет.



Командир экипажа совершил экстренный маневр и направил C-130J в Кувейт, уточняет ФАН.



Позднее информацию о том, что выстрелы в аэропорту Кабула были направлены против итальянского военного самолета, опровергли спецслужбы Италии. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.



Ранее стало известно, что спецслужбы нескольких стран Запада получили информацию о возможной подготовке терактов в аэропорту афганской столицы.

В настоящее время оттуда эвакуируют людей, желающих покинуть Афганистан, власть в котором захватило движение «Талибан»*.

Эвакуация из Кабула. © Zuma / TASS

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что с начала эвакуации в воздушной гавани Кабула погибли около 50 человек. В эфире телеканала «Россия-24» он заявил, что американцы «не могут ничего обеспечить» в кабульском аэропорту.

«У них там жертвы: порядка 50, что ли, уже погибли человек обычных», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что уже 360 россиян вывезены из Афганистана, однако около 100 граждан РФ отказались покидать страну.



Утром 26 августа все самолеты Минобороны РФ, которые эвакуировали людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Это три военно-транспортных Ил-76 и пассажирский Ил-62. На первом Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения.

Вывезти россиян из Кабула поручил президент Владимир Путин, а руководил операцией министр обороны Сергей Шойгу.

Боевики «Талибана»* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии и взяли под охрану внешний периметр здания посольства. Тем не менее в МИД РФ запланировали эвакуацию части российских дипломатов.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих. Боевики «Талибана»* начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал из страны.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.