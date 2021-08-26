«Единая Россия» подготовила новые предложения по снижению цен на продукты

«Единая Россия» разработала новые предложения по снижению стоимости базовых продуктов питания. Об этом сообщил глава рабочей группы партии по стабилизации цен на продовольствие вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Во-первых, необходимо смягчить требования к организации рынков, где фермеры могут напрямую продавать свою продукцию. Во-вторых, нужно предусмотреть субсидирование для компенсации сельхозпроизводителям части затрат на создание современной сети по хранению и сбыту сельхозпродукции. В-третьих, создать единый федеральный центр по поддержке фермеров России. А в-четвертых, обеспечить эффективный контроль земель сельхозназначения, в том числе через создание единой системы мониторинга состояния плодородия и контроля использования земли, — рассказал Гордеев.

Ранее партия «Единая Россия» выступила с предложением организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры могли бы свободно торговать фруктами и овощами собственного производства. Идею единороссов поддержал президент РФ Владимир Путин. Сейчас по всей стране открыто почти десять тысяч ярмарок, что привело к значительному снижению цен на базовые овощи и фрукты.

