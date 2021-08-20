В России начали падать цены на базовые продукты питания

В России наметилась тенденция к снижению цен на базовые продукты питания. Речь прежде всего идет о луке, капусте, картофеле, свекле, помидорах и огурцах. Об этом заявил руководитель рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен на сезонные овощи заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

«Наши предложения сработали, особенно в части доставки продукции напрямую, без посредников. Минсельхоз России также поддержал предложения депутатов от „Единой России“ о развитии системы сбыта продукции и по строительству мощностей по хранению и подготовке продукции малых форм агробизнеса и кооперации личных подсобных хозяйств», — отметил Гордеев.



Ранее партия «Единая Россия» выступила с предложением организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры могли бы свободно торговать фруктами и овощами собственного производства. Эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Сейчас по всей стране открыто почти десять тысяч ярмарок.

Мы согласовываем продажу фермерских овощей прямо во дворах. С одной стороны, это возможность человеку реализовать свою продукцию, а с другой — предоставляет возможность выбора: то есть в крупном сетевом магазине картофель можно купить за 37-39 рублей, а около подъезда — по 17 рублей, — рассказал губернатор Ставропольского края секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Владимиров.

Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На встрече были озвучены конкретные меры, которые позволили бы обеспечить снижение стоимости ряда базовых продуктов питания. Среди них — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Сюда также относятся предложения об организации поставок продуктов от производителей на рынки и ярмарки без посредников на весь период сезона и о снижении цен на химические удобрения для сельхозпроизводителей.