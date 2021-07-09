Появились фото установки колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией

В пятницу, 9 июля, литовские военные приступили к работам по установке ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

В Минобороны Литвы сообщили, что колючую проволоку прокладывают для того, чтобы лучше контролировать значительно выросший поток нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Как рассказал в интервью радиостанции LRT мэр литовского города Друскининкай Ричардас Малинаускас, за сутки на границе было задержано 37 нелегальных мигрантов.

По его словам, эта проблема касается не только данного города, но всей Литвы и ЕС.

«Ведь мигранты бегут не в курортный город Друскининкай, а бегут в ЕС. Первому встречному пограничнику они говорят — мы хотим в Париж, Берлин или Скандинавские страны», — объяснил Малинаускас.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил надежду, что устанавливаемое заграждение значительно приостановит поток мигрантов, а также позволит пограничникам и военным быстрее их замечать.

Установка колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией © Instagram.com

«Это будет колючая проволока, ее преодолеть сложно и опасно, поэтому такое ограждение имеет значительное тормозящее воздействие», — сказал он.

По данным LRT, в этом году на данном участке границы Литвы уже были задержаны 1546 нелегальных мигрантов, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них — беженцы из стран Ближнего Востока и Африки. Чаще всего документы у них отсутствуют.

Установка колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией © Instagram.com

Власти Литвы расценивают увеличившийся поток мигрантов как месть президента Белоруссии Александра Лукашенко за санкции и поддержку оппозиционного политика Светланы Тихановской.



Ранее стало известно, что Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов из этой страны. Об этом рассказала литовский премьер Ингрида Шимоните. Заявление было сделано после встречи Шимоните с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, по итогам которой премьер обвинила белорусские власти в «гибридной атаке» из-за ситуации с мигрантами. Она подчеркнула, что Литва охраняет не только свои рубежи, но и внешние границы ЕС.