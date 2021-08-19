«Прабатьківщина людства»: с чем Украина пришла к 30-летию независимости

В период СССР у Украины было гораздо больше независимости, чем сейчас. Это была республика с развитой промышленностью и сельским хозяйством, которая оказывала огромное влияние на политику всего Советского Союза. Такое мнение в интервью ridus.ru высказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

«Вспомните, что и Никита Хрущев, и Леонид Брежнев считали себя украинцами. При этом никто никому ничего не навязывал. Все жили в мире и дружбе. Сейчас ситуация обстоит совершенно иначе. Страна деградировала в сфере промышленности, в сфере гуманитарных наук, убита культура. Если ты не поешь на украинском языке, как сельский шоумен, то ты враг. Учеными у них сейчас считаются люди, которые утверждают, что украинцы сформировали историю человечества. Кроме того, на Украине размещают бактериологические лаборатории США. У себя американцы такие лаборатории не строят, поскольку считают их опасными. А украинцы строят, тем самым ставя себя в ранг людей второго сорта», — утверждает профессор.

Все это привело к тому, что многие граждане Украины вынуждены искать лучшей доли где-нибудь в России или странах ЕС. Сегодня около десяти миллионов украинцев работают за рубежом. Возможно, их даже больше, — отметил Матвейчев.

В 2018 году вышла книга лауреата премии Степана Бандеры Игоря Цара «Украина — прародина человечества». В ней, в частности, утверждается, что украинцы являются прародителями шумеров и англичан. © facebook.com

Ранее генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин заявил, что «никакой независимостью Украина не обладает».



«Это сложно отрицать даже тем, кто находится сейчас во власти на Украине: они всем своим поведением демонстрируют свою зависимость от политической воли других стран. Там целая иерархия: сначала США, потом Великобритания, Турция и так далее», — пояснил политолог.

Аналогичной позиции придерживается сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Захар Прилепин. По его мнению, Украина не состоялась как государство и существует лишь по причине заинтересованности в этом политических кругов Европы и США.

Украина — это средство торга с Россией. Как таковая украинская государственность со всей ее липовой историографией, с ее смехотворными лидерами, с ее коррупцией, которая очевидна не только в России, на Украине, но и вообще во всем мире, — она не интересует никого. Она не интересует никого и никогда не станет предметом всемирного изучения и рассмотрения. Само по себе это казус, — уверен Прилепин.

Политолог Сергей Марков, который в беседе с ridus.ru сравнил официальный Киев с проамериканским афганцем, бегущим за транспортным самолетом США в надежде на спасение, считает, что современная экономика Украины находится в острой зависимости от «внешних вливаний».

«Когда Украина станет западным политическим силам ненужной, вливания прекратятся… Все это результат полной потери суверенитета в 2014 году и откола от России — своей исторической родины. Безусловно, Украина является частью России, которая, к сожалению, отошла в сторону», — заключил эксперт.

Напомним, Украина готовится с размахом отметить 30-летие своей независимости. Празднества начнутся 22 августа и продлятся три дня.