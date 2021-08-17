Марков сравнил официальный Киев с афганцами, бегущими за самолетом США

Политолог Сергей Марков сравнил украинские власти с проамериканскими афганцами, пытающимися догнать транспортный самолет ВВС США.

«Официальный Киев с очень большой вероятностью окажется в положении проамериканского афганца, который бежит за самолетом США, надеясь на спасение от радикалов, однако вызволять из беды его никто не собирается. Поэтому для той части Украины, которая поддерживает правящий режим, события в Афганистане стали шоком. Это зеркало, в котором они видят свое будущее, когда США перестанут поддерживать Киев. Тех, кто запятнал себя сотрудничеством с американцами, кто поддерживал военные преступления в Донбассе, преступления в Одессе и во многих других областях украинского государства, ждет суд. Это в лучшем случае, а в худшем — страшно представить. И на помощь со стороны коллективного Запада рассчитывать будет бессмысленно», — пояснил эксперт в интервью ridus.ru.

Марков напомнил, что сегодня экономика Украины находится в полном упадке. Соседнее государство, по мнению политолога, испытывает огромную зависимость от «внешних вливаний».

Когда Украина станет западным политическим силам ненужной, вливания прекратятся... Все это результат потери суверенитета в 2014 году и откола от России — своей исторической родины. Безусловно, Украина является частью России, которая, к сожалению, отошла в сторону. Из-за этого уровень жизни в стране стал значительно ниже, чем он был во времена СССР и до государственного переворота в 2014 году. Практически уничтожены перспективные отрасли промышленности, ориентированные на российский рынок. Речь идет об авиастроении, космической промышленности, атомной энергетике, фармацевтической отрасли. Миллионы украинцев бегут из страны в Россию и страны ЕС, — заключил Сергей Марков.

Напомним, Украина готовится с размахом отметить 30-летие своей независимости. Празднества начнутся 22 августа и продлятся три дня.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, комментируя предстоящие торжества, заметил, что Украина «не состоялась как государство».

В апреле 2021 года президент США Джозеф Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Сразу после этого боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» развернули боевые действия против проамериканского правительства республики. В понедельник, 16 августа, они взяли столицу Афганистана Кабул.



Афганцы, которые сотрудничали с прозападным правительством, отчаянно пытались попасть на вылетающие из Кабула самолеты США, предназначенные для эвакуации дипломатов и американских специалистов. Однако усилия многих из этих людей оказались напрасны. США дали четко понять, что судьба недавних сторонников их не особо волнует.

