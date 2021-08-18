В МЧС назвали основные причины масштабных пожаров в Якутии

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян назвал основные причины масштабных лесных пожаров, которые случились этим летом в Якутии.



«Лето выдалось необычайно жарким и засушливым. Тайга — это гигантские площади. Дорог там никаких нет. Пробиться к местам возгорания можно только воздушным путем. Болота высохли, почва пересохла. Но главная причина — это халатность людей, их наплевательское отношение к собственной земле. Сейчас в суде находятся 17 материалов по лесным пожарам», — рассказал Чуприян в эфире шоу «Соловьев. Live».

В этом году было слишком мало осадков. Снега тоже было немного. Земля не успела пропитаться влагой. Водоемы, откуда можно было бы брать ту же воду для тушения пожаров, также не наполнились. Приходилось прокладывать рукава на большие расстояния. Плюс сильный ветер, замедление… В общем, добраться до мест возгорания было непросто, а пожар распространяется в считанные часы, особенно при хорошем ветре, — добавил спасатель МЧС Ярослав Малюшин, принимавший участие в борьбе с лесным пожаром в якутском селе Бясь-Кюёль.

Исполняющий обязанности директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Александр Исаев вс вою очередь отметил, что «пожары в Якутии были, есть и будут» — такова природа этого региона.

«Климат на территории республики экстраконтинентальный, очень сухой, и только наличие вечной мерзлоты способствует тому, что есть лесная растительность. Если сравнивать Якутию с самыми засушливыми степными регионами России, то у нас осадков в полтора-два раза меньше, чем там, а в этом году с апреля дождей практически не было», — заявил Исаев в интервью РГ.

Он подчеркнул, что светлохвойная тайга, доминирующая в Якутии, — один из самых горимых биомов в Северной Евразии. Кроме того, по словам Исаева, в якутских лесах «тонны подстилки, не считая валежника и шишек».

«Все засыхает… Био­разложение происходит очень медленно, поэтому накапливается горючий материал», — заключил ученый.

В этом году лесные пожары уничтожили в России 16 миллионов гектаров леса. Самые сильные природные пожары бушуют в Якутии и в Мордовском заповеднике.



Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что «спасателям и жителям региона удалось добиться перелома в борьбе с огнем».

«В ряде районов западной и центральной Якутии прошли долгожданные дожди, в том числе вызванные самолетом-зондировщиком „Циклон“. Но есть районы, где дождей нет или они совсем незначительны. Поэтому природа пока не дает передышки — битва за тайгу продолжается!» — сказал Николаев.