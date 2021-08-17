Глава Якутии: «Мы добились перелома в борьбе с пожарами»

Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил жителей региона, которые помогают бороться с лесными пожарами.

«Огромными усилиями огнеборцев и жителей республики мы в эти дни добиваемся перелома в борьбе с огнем. В ряде районов западной и центральной Якутии прошли долгожданные дожди, в том числе вызванные самолетом-зондировщиком „Циклон“. Но есть районы, где дождей нет или они совсем незначительны. Поэтому природа пока не дает передышки — битва за тайгу продолжается!» — отметил Николаев в своем заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Республики Саха.

Он напомнил, что Якутии оказывают помощь федеральные власти и лично президент Владимир Путин. Так, по словам Николаева, в республике сейчас действует «мощная группировка сил Рослесхоза, МЧС и Министерства обороны, задействована авиация, военная техника».

«Перелом в борьбе с пожарами близок, я в этом уверен. Но это не значит, что мы полностью обуздали огненную стихию. Не надо думать, что, потушив пожары сейчас, мы гарантированно защищены от них в предстоящие годы. Нам надо думать о будущем!» — призвал глава Якутии.

В этом году лесные пожары уничтожили в России 16 миллионов гектаров леса. Самые сильные природные пожары бушуют в Якутии и в Мордовском заповеднике.