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В России начали проводить рейды по выявлению тюнингованных автомобилей

Георгий Самсонов
Тюнингованный автомобиль

Тюнингованный автомобиль

© ГИБДД

Сотрудники ГИБДД стали проводить рейды по выявлению незаконных доработок в автомобиле.

В частности, инспекторы пытаются выявить такие нарушения, как уменьшение дорожного просвета и модификация оптики.

Например, в ходе недавнего рейда сотрудников воронежской ГИБДД одного из водителей остановили за «ангельские глазки» — так называют два светящихся круга, устанавливаемые внутрь фары.

«Изменения дают более яркий качественный свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца», — сообщается на сайте ведомства.

Тюнингованный автомобиль © ГИБДД

Тюнингованный автомобиль © ГИБДД

За подобные нарушения автомобилистам грозит штраф. Владельца также обяжут вернуть машине изначальный вид. Если этого не сделать, автомобиль могут снять с регистрации.

Согласно ПДД, автовладельцы должны получать в специальных лабораториях сертификат на все изменения в конструкции машин. Причем документ выдадут только в том случае, если специалисты убедятся, что изменения безопасны.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде.

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