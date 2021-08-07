С 1 сентября российских водителей ожидает новая услуга

Российские автомобилисты смогут с 1 сентября обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде.

В настоящее время существуют только два способа опротестовать штраф: либо прийти в отделение ГИБДД, либо отправить заказное письмо в Госавтоинспекцию.

Благодаря изменениям, внесенным в Кодекс административных правонарушений, с сентября водители получат возможность добиваться правды через портал госуслуг.

Как отмечает Autonews, ранее тоже можно было обжаловать штраф в электронном виде, однако ГИБДД не была обязана рассматривать подобные обращения и иногда игнорировала их.

Автоинспектор. © ГИБДД

При вступлении нововведения в силу, автомобилисты должны будут изложить в жалобе, размещенной на портале госуслуг, все обстоятельства дела и аргументировать свое несогласие с вынесенным постановлением. В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи, пишет издание.

В публикации также отмечается, что в России постоянно растет количество назначаемых водителям штрафов. Например, в прошлом году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Такая тенденция объясняется расширением функционала камер — теперь они фиксируют не только превышение скорости, но также разговоры по телефону и нарушение разметки.

Ранее сообщалось, что с осени 2021 года российских автомобилистов начнут штрафовать за еще одно нарушение. Дорожные камеры будут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света, за что полагается штраф в размере 500 рублей.