Дорожные камеры будут фиксировать в России еще одно нарушение

С осени 2021 года российских автомобилистов начнут штрафовать за еще одно нарушение.

Дорожные камеры будут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света, за что полагается штраф в размере 500 рублей.

Системы фото- и видеофиксации оснастят новой функцией пока только в 12 регионах России, среди которых Москва, Тверь, Волгоградская область, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Кабардино-Балкария и Крым.

Руководство регионов будет само решать, в какой именно момент вводить эту технологию, рассказал Autonews.ru генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин.

Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть, — сказал он.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился в ГИБДД с предложением увеличить штраф за пользование телефоном за рулем до десяти тысяч рублей. В настоящее время этот штраф составляет полторы тысячи рублей. Общественный деятель считает, что данная сумма является недостаточной, а водители создают реальную угрозу жизни окружающих.

Он напомнил о недавнем ДТП в Москве, когда девушка сбила трех детей. В СМИ не раз отмечалось, что в момент аварии она могла пользоваться телефоном, что и отвлекло ее внимание.

Напомним, днем 16 июля на улице Авиаторов на западе Москвы управлявшая «Маздой» 18-летняя Валерия Башкирова сбила детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. В результате пятилетний мальчик, получивший перелом основания черепа, умер в больнице в ночь на 17 июля, а в субботу вечером стало известно о смерти второго ребенка — четырехлетнего мальчика, у которого был перелом голени, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.