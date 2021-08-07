Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту
- 07 августа 2021, 16:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мария Ласицкене
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Это уже 20-е золото в копилке сборной России и первое в легкой атлетике с 2012 года.
Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 2,04 метра.
Ранее она трижды становилась чемпионкой мира, но Олимпиаду выиграла впервые.
Последний раз подобного успеха добивалась Анна Чичерова на Играх в Лондоне в 2012 году.
В медальном зачете ОИ-2020 Россия поднялась на четвертую строчку, обойдя британских спортсменов.
Как сообщал «Ридус», журналистку Daily Mail Джен Мойр возмутило поведение британских спортсменов после проигрыша на Олимпиаде в Токио. Она пристыдила их за это и призвала обратить внимание на российских атлетов.
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