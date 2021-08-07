Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Это уже 20-е золото в копилке сборной России и первое в легкой атлетике с 2012 года.

Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 2,04 метра.



Ранее она трижды становилась чемпионкой мира, но Олимпиаду выиграла впервые.



Мария Ласицкене © Валерий Шарифулин/ТАСС

Последний раз подобного успеха добивалась Анна Чичерова на Играх в Лондоне в 2012 году.



В медальном зачете ОИ-2020 Россия поднялась на четвертую строчку, обойдя британских спортсменов.

Как сообщал «Ридус», журналистку Daily Mail Джен Мойр возмутило поведение британских спортсменов после проигрыша на Олимпиаде в Токио. Она пристыдила их за это и призвала обратить внимание на российских атлетов.