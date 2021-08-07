найти ×
   
  • USD -0.04
    73.13
  • EUR -0.19
    86.46
СохранитьСохранено0
×

003015

Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Георгий Самсонов
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Это уже 20-е золото в копилке сборной России и первое в легкой атлетике с 2012 года.

Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 2,04 метра.

Ранее она трижды становилась чемпионкой мира, но Олимпиаду выиграла впервые.

Мария Ласицкене © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мария Ласицкене © Валерий Шарифулин/ТАСС

Последний раз подобного успеха добивалась Анна Чичерова на Играх в Лондоне в 2012 году.

В медальном зачете ОИ-2020 Россия поднялась на четвертую строчку, обойдя британских спортсменов.

Как сообщал «Ридус», журналистку Daily Mail Джен Мойр возмутило поведение британских спортсменов после проигрыша на Олимпиаде в Токио. Она пристыдила их за это и призвала обратить внимание на российских атлетов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе
3011200читать позжечитаю позже
Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления
11225167читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен

Гипотеза содержит «зрелое зерно», но пока она не подтверждена.

12025516читать позжечитаю позже

Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей11 февраля

Хвалить своего ребенка тоже надо уметь!

-3013832читать позжечитаю позже