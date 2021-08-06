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Британских спортсменов призвали брать пример с россиян

Георгий Самсонов
Флаг Великобритании

Флаг Великобритании

© pixabay.com

Журналистку Daily Mail Джен Мойр возмутило поведение британских спортсменов после проигрыша на Олимпиаде в Токио.

Она пристыдила их за это и призвала обратить внимание на российских атлетов.

Мойр полагает, что ее соотечественники показали себя не с самой лучшей стороны. По ее мнению, представляющие Соединенное Королевство олимпийцы не умеют проигрывать.

«Я не выиграл серебро, а проиграл золото, так они считают», — написала журналистка.

В качестве примера она привела боксера Бенджамина Уиттекера, который после поражения не поздравил соперника.

Британский боксер Бенджамин Уиттекер

Британский боксер Бенджамин Уиттекер © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мойр упоминает и о финале недавнего чемпионата Европы по футболу, когда игроки сборной Англии, уступившие итальянцам, некорректно повели себя на вручении наград, приняв серебряные медали «как унизительное оскорбление».

Журналистка обвинила британских спортсменов в избалованности и посоветовала им брать пример с олимпийцев из России, Белоруссии и Китая, которые, по ее словам, ведут себя достойно.

На данный момент российская команда занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Сборная Великобритании находится на четвертой позиции с 18 золотыми, 20 серебряными и 20 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что американские журналисты обвинили российских олимпийцев в «географическом допинге».

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