Российских олимпийцев обвинили в «географическом допинге»

Недовольные тем, что на Олимпиаде в Токио российских спортсменов никак не уличат в употреблении допинга, американские журналисты все-таки придумали, в чем их обвинить.

Оказывается, что в успехах российских олимпийцев виноват так называемый «географический допинг».

В журнале The Wall Streat Journal объяснили, что означает этот термин.

По мнению американцев, россияне готовились к Олимпийским играм «у себя на Дальнем востоке и таким образом привыкли к часовому поясу Токио». Между тем у многих других сборных, «в том числе США», такого шанса акклиматизироваться практически не было, пишет издание.

Серебряный призер лондонской Олимпиады 2012 года российский пловец Евгений Коротышкин обратил внимание, что американцы лукавят.

«Если для российской команды выступление в утренней части доставляло большой дискомфорт, мы тогда по аналогии можем сказать, что у американцев вообще было преимущество, потому что для них это было дневное время», — цитирует его «РЕН ТВ».

В свою очередь президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал не обращать внимания на подобные нападки. «Мы выше драки… А еще у некоторых спортсменов возникает такая злость, которая только помогает лучше выступать», — приводит его слова телеканал.

Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио, победив в финальном поединке американца Дьюка Рэгана со счетом 3:2.

Альберт Батыргазиев © Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, Россия держится в пятерке лидеров медального зачета ОИ-2020. В копилке нашей сборной насчитывается 58 медалей: 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых. В итоге уже превзойден результат российских спортсменов на ОИ-2016 в Рио, где они завоевали 56 наград.

Ранее «Ридус» рассказывал о претензиях Международного олимпийского комитета к дискриминации спортсменов с нетрадиционной ориентацией на российском телевидении.