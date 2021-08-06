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В Госдуме захотели снизить налог на роскошные автомобили

Георгий Самсонов
Автомобили.

Автомобили.

© pixabay.com

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.

Эта идея принадлежит замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярославу Нилову и другим депутатам фракции.

В документе, доступном в электронной базе данных ГД, обращается внимание, что цены на машины значительно выросли, в результате чего действующие на данный момент коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей), перейдут в другую ценовую группу. Таким образом, увеличится налоговая нагрузка на владельцев этих авто.

Чтобы средняя стоимость легковых автомобилей соответствовала рыночным ценам, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

В частности, авторы законопроекта предлагают применять коэффициент 1,1 для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей (сейчас он применяется для машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей).

Bentley © flickr.com

Bentley © flickr.com

Минпромторг ежегодно обновляет перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Их стоимость начинается от трех миллионов рублей. В прошлом году, например, данный список был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru.

Этот список составляется на основании розничных цен с учетом года выпуска, информацию о которых Минпромторг получает от производителей или их официальных представителей в России.

Как писал ранее «Ридус», налог на роскошь, введенный в 2014 году, рассчитывается путем умножения обычной ставки транспортного налога на повышающий коэффициент, который зависит от стоимости и возраста автомобиля и варьируется в пределах от 1,1 до 3.

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