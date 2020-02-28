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Минпромторг перечислил новые марки машин, облагаемые «налогом на роскошь»

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© chrysler.ru

© chrysler.ru

Перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, дополнен Минпромторгом РФ несколькими моделями от зарубежных производителей.

Их стоимость начинается от трех миллионов рублей.

«В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru», — приводит ФАН сообщение ведомства.

Данный список составляется на основании розничных цен с учетом года выпуска, информацию о которых Минпромторг получает от производителей или их официальных представителей в России.

Как отмечает издание, налог на роскошь, введенный в 2014 году, рассчитывается путем умножения обычной ставки транспортного налога на повышающий коэффициент, который зависит от стоимости и возраста автомобиля и варьируется в пределах от 1,1 до 3.

По данным kp.ru, от уплаты повышенного транспортного налога освобождают многодетных родителей, инвалидов, ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий.

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