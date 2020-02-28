Минпромторг перечислил новые марки машин, облагаемые «налогом на роскошь»

Перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, дополнен Минпромторгом РФ несколькими моделями от зарубежных производителей.

Их стоимость начинается от трех миллионов рублей.

«В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru», — приводит ФАН сообщение ведомства.

Данный список составляется на основании розничных цен с учетом года выпуска, информацию о которых Минпромторг получает от производителей или их официальных представителей в России.

Как отмечает издание, налог на роскошь, введенный в 2014 году, рассчитывается путем умножения обычной ставки транспортного налога на повышающий коэффициент, который зависит от стоимости и возраста автомобиля и варьируется в пределах от 1,1 до 3.

По данным kp.ru, от уплаты повышенного транспортного налога освобождают многодетных родителей, инвалидов, ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий.