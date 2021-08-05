Команда специалистов научилась прогнозировать физический износ организма
- 05 августа 2021, 16:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Старость.
Ученые из Королевского университета Белфаста выяснили, что с помощью новых способов оценки уровня стресса по показателям анализа крови можно спрогнозировать физический износ организма, который зачастую связан с естественным процессом старения.
Оказалось, что набор биомаркеров может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет.
На данный момент примерно у четверти взрослого населения Великобритании диагностированы два или более хронических заболевания, и, по прогнозам, эти показатели будут расти в течение следующих 15 лет.
«Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения», — сообщается на сайте университета.
Проанализировав более 7000 образцов крови, ученые создали «рейтинг» аллостатической нагрузки (AL), являющийся показателем риска для здоровья. Учитывая такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета, исследователи сравнили AL с самооценкой физического здоровья и в результате пришли к выводу, что биомаркеры способны лучше предсказывать физическое здоровье, чем его могут оценивать сами люди.
Такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей, поскольку способен стать катализатором изменения образа жизни или других мер, которые задерживают преждевременное старение и снижают риск смертности, считают ученые.
Ранее исследователи из Копенгагенского университета (Дания) обнаружили, что положительные эффекты физических упражнений частично могут быть связаны с изменениями в структуре нашей ДНК. Эти изменения называют эпигенетическими.
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