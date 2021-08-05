Команда специалистов научилась прогнозировать физический износ организма

Ученые из Королевского университета Белфаста выяснили, что с помощью новых способов оценки уровня стресса по показателям анализа крови можно спрогнозировать физический износ организма, который зачастую связан с естественным процессом старения.

Оказалось, что набор биомаркеров может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет.

На данный момент примерно у четверти взрослого населения Великобритании диагностированы два или более хронических заболевания, и, по прогнозам, эти показатели будут расти в течение следующих 15 лет.

«Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения», — сообщается на сайте университета.

Проанализировав более 7000 образцов крови, ученые создали «рейтинг» аллостатической нагрузки (AL), являющийся показателем риска для здоровья. Учитывая такие факторы, как возраст, доход, образование, физические упражнения и диета, исследователи сравнили AL с самооценкой физического здоровья и в результате пришли к выводу, что биомаркеры способны лучше предсказывать физическое здоровье, чем его могут оценивать сами люди.

Анализ крови. © pixabay.com

Такой скрининг может изменить траекторию здоровья людей, поскольку способен стать катализатором изменения образа жизни или других мер, которые задерживают преждевременное старение и снижают риск смертности, считают ученые.

Ранее исследователи из Копенгагенского университета (Дания) обнаружили, что положительные эффекты физических упражнений частично могут быть связаны с изменениями в структуре нашей ДНК. Эти изменения называют эпигенетическими.

