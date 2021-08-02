Кудрин: российская модель экономики изжила себя

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская модель экономики устарела и изжила себя.

По его словам, Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата, — сказал Кудрин в интервью РБК. — Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров».

Он призвал наращивать внутренние инвестиции и отметил, что вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост могло бы только новое качество экспорта.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта», — подчеркнул Кудрин, добавив, что экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная.

Кроме того, председатель Счетной палаты заявил о необходимости инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.

Ранее Кудрин назвал ряд причин, которые привели к распаду СССР. По его словам, одной из них стала «затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики».

Он также назвал альтернативу американской валюте и раскрыл способ победы над бедностью в России.