Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ряд причин, которые привели к распаду СССР.

По его словам, одной из них стала «затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики».

Кудрин также отметил, что Советский Союз не был готов к реформированию всей экономики, которая постепенно теряла свою эффективность. Он добавил, что распад СССР был обусловлен его последним десятилетием.

«Так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни», — сказал председатель Счетной палаты в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что никто не ожидал распада СССР, поскольку экономисты рассчитывали, что произойдет переход от плановой экономики к рыночной, а сценарий, предполагающий распад Советского Союза, считался катастрофическим.

Ранее Кудрин заявил, что на нефтегазовом небосклоне России сгущаются тучи. По его словам, уже в ближайшие десять лет мир пройдет пик потребления черного золота и в российскую казну станет поступать меньше валюты.

Он также назвал альтернативу американской валюте и раскрыл способ победы над бедностью в России.