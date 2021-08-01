Решившей не возвращаться на родину Тимановской пообещали визу в Чехии

Белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая решила не возвращаться на родину из Токио, может быть предоставлена чешская виза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Ситуацию вокруг белорусской спортсменки он назвал скандальной и предложил ей возможность оказаться на территории европейской страны, чтобы она могла обратиться за международной защитой.

По его словам, он договорился об этом с премьер-министром Андреем Бабишем и главой МВД Яном Гамачеком.

Посольство Чехии в Токио также готово оказать ей необходимое содействие, написал Кулганек в Twitter.

Напомним, тренерский штаб сборной Белоруссии принял решение о прекращении выступления Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки и собрался отправить ее на родину.

Это произошло после того, как Тимановская записала видеообращение с критикой в адрес спортивных чиновников страны, которые из-за допущенных ими ошибок с допинг-тестами других спортсменок хотели заставить ее бежать эстафету на 400 метров, хотя это не ее дистанция.

В аэропорту спортсменка пошла в полицейский участок и обратилась за помощью к Международному олимпийскому комитету, заявив, что ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. Она также заявила о намерении просить политического убежища в Европе.



Она также призналась, что опасается ареста на родине.

Позже появилась информация, что Тимановская собирается обратиться к властям Австрии с прошением об убежище.

