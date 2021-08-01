СМИ сообщили о намерении белорусской спортсменки просить убежище в Австрии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище.

Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Tokyo Sports.

Ранее Тимановская записала видеообращение с критикой в адрес спортивных чиновников страны, которые из-за допущенных ими ошибок с допинг-тестами других спортсменок хотели заставить ее бежать эстафету на 400 метров, хотя это не ее дистанция.

После этого тренерский штаб сборной Белоруссии принял решение о прекращении выступления спортсменки на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В НОК Белоруссии заявили, что спортсменку отправляют домой по заключению врачей, однако Тимановская заявила, что никакого медицинского обследования не проходила.

После того как легкоатлетку сняли с участия в Олимпиаде, Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) поднял шум в соцсетях, обратившись к белорусской диаспоре в Токио с просьбой поддержать спортсменку.

В аэропорт прибыла полиция и журналисты. Тимановская должна была вылететь рейсом Токио — Стамбул, но не зарегистрировалась на него.

Спортсменка обратилась за помощью к Международному олимпийскому комитету, заявив, что ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. Она также заявила о намерении просить политического убежища в Европе.

Как сообщает ТАСС, в аэропорт Токио прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев.

Издание Sports Hochi проинформировало со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации, что легкоатлетку в настоящий момент перевозят в безопасное место.

В интервью изданию Tribuna.com. Тимановская призналась, что опасается ареста на родине.

