найти ×
   
  • USD -0.05
    73.14
  • EUR +0.13
    86.99
СохранитьСохранено0
×

-202493

Психотерапевт объяснил, как восстановить интеллект после COVID-19

Георгий Самсонов
Интеллект

Интеллект

© pixabay.com

Врач-психотерапевт Денис Федоряк из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой назвал способ сохранить «молодость» мозга после перенесенного коронавируса.

Чтобы не допустить снижение уровня интеллекта, он рекомендовал решать логические задачи и применять творческие способности.

«Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи», — объяснил эксперт в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, те, кто постоянно решают творческие задачи, восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, включая COVID-19.

Так Федоряк прокомментировал исследование британских ученых о когнитивных нарушениях, возникающих у переболевших коронавирусом. Врач считает, что в этом вопросе «много неясностей».

Коронавирус © pixabay.com

Коронавирус © pixabay.com

Психотерапевт отметил, что люди, изначально обладающие более высоким уровнем умственного развития, возможно, менее подвержены риску заболеть COVID-19.

Как писал ранее «Ридус», ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета провели эксперимент, участникам которого предстояло пройти тест, включавший в себя ряд задач. Таким способом исследователи измеряли когнитивные возможности испытуемых.

В итоге оказалось, что проблемы с выполнением заданий чаще возникали у большинства переболевших коронвирусом, в том числе в легкой форме.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки
1018415читать позжечитаю позже
История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
309337читать позжечитаю позже

главное


Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

63032989читать позжечитаю позже

Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока01 апреля

Ждут ли его великие открытия?

13022092читать позжечитаю позже