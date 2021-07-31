Психотерапевт объяснил, как восстановить интеллект после COVID-19

Врач-психотерапевт Денис Федоряк из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой назвал способ сохранить «молодость» мозга после перенесенного коронавируса.

Чтобы не допустить снижение уровня интеллекта, он рекомендовал решать логические задачи и применять творческие способности.

«Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи», — объяснил эксперт в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, те, кто постоянно решают творческие задачи, восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, включая COVID-19.

Так Федоряк прокомментировал исследование британских ученых о когнитивных нарушениях, возникающих у переболевших коронавирусом. Врач считает, что в этом вопросе «много неясностей».

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Психотерапевт отметил, что люди, изначально обладающие более высоким уровнем умственного развития, возможно, менее подвержены риску заболеть COVID-19.

Как писал ранее «Ридус», ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета провели эксперимент, участникам которого предстояло пройти тест, включавший в себя ряд задач. Таким способом исследователи измеряли когнитивные возможности испытуемых.

В итоге оказалось, что проблемы с выполнением заданий чаще возникали у большинства переболевших коронвирусом, в том числе в легкой форме.