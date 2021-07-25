Ученые выявили влияние COVID-19 на снижение уровня интеллекта

У переболевших коронавирусом значительно снижается уровень интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета.

В эксперименте приняли участие 81 337 человек, из которых 12 689 перенесли COVID-19 с различной степенью тяжести.

Испытуемым предстояло пройти тест, включавший в себя ряд задач, с помощью которых исследователи измеряли когнитивные возможности.

В итоге оказалось, что проблемы с выполнением заданий чаще возникали у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, приводит The Lancet результаты исследования.

Как пишет издание, наибольшую сложность для перенесших коронавирус представляли задачи, требующие навыков аргументации и планирования.

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Проведенный эксперимент также подтвердил данные о симптомах продолжительного COVID-19, включая «мозговой туман», проблемы с концентрацией внимания и трудности с подбором слов.

Наиболее серьезные когнитивные нарушения были выявлены у пациентов, которым потребовалось подключение к ИВЛ. Их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого резкого ухудшения не наблюдали даже у перенесших инсульт и лишившихся возможности обучаться чему-то в дальнейшем.

Кроме того, авторы исследования констатировали, что коронавирус вызывает необратимое снижение когнитивных способностей.

Как писал ранее «Ридус», по данным исследования Федерального медико-биологическое агентства России (ФМБА), самыми распространенными расстройствами психики у больных коронавирусной инфекцией оказались астенические расстройства — они выявлены у 83,3% пациентов. У 50% больных также наблюдались умеренные когнитивные нарушения — в основном памяти и речи. В 21,6% случаев у пациентов, перенесших COVID-19, были отмечены тревожно-депрессивные расстройства.