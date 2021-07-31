Эксперт оценил планы 130 государств мира по введению цифрового налога

130 крупнейших стран мира, в том числе и Россия, поддержали введение единого минимального налога на прибыль глобальных корпораций в размере 15%. Мировое сообщество хочет заставить транснациональные компании, включая IT-корпорации, платить налоги не там, где они зарегистрированы, а в государствах, где зарабатывают. По мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), такая реформа может принести странам около 150 миллиардов долларов дополнительных поступлений в год.

Ранее в России уже обсуждался вариант нового налогообложения для глобальных IT-корпораций, согласно которому зарубежные цифровые гиганты будут платить 3% с дохода, полученного от российских интернет-пользователей. Впрочем, если РФ все же решит присоединиться к международной системе налогообложения, то размер налога, вероятно, изменится. Полученные от зарубежных компаний деньги планируется пустить на развитие отечественных IT-предприятий.

Инициатива о введении налога на прибыль транснациональных корпораций достаточно здравая, считает член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Средства, которые они получают в России или в какой-либо другой стране, не должны проходить мимо государственных бюджетов. Ситуация, когда корпорации зарабатывают огромные деньги и при этом не платят налоги, она неприемлема. Так, на мой взгляд, получилось, поскольку бурное развитие цифровых технологий на порядок опережает национальные законодательства и форматы регулирования, — пояснил Кирьянов.

Для России налогообложение глобальных IT-корпораций станет хорошим подспорьем. Благодаря дополнительным поступлениям появится больше ресурсов, необходимых, чтобы «укрепить позиции отечественного цифрового кластера на международной арене», считает эксперт.

«Конечно, IT-гиганты выступают категорически против подобного положения дел. Во-первых, никто не хочет расставаться с деньгами, а во-вторых, они опасаются возможного появления сильных конкурентов. Однако идея цифрового налога — общемировой тренд. Рано или поздно, я думаю, он будет введен, причем повсеместно. Это необходимо сделать, несмотря на давление США, где зарегистрировано большинство IT-гигантов», — заключил Артем Кирьянов в интервью Ridus.ru.

Напомним, с 1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом «приземлении» иностранных IT-корпораций. Он обязывает IT-гигантов открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.