Пассажирка столичного такси пожаловалась на избившего ее водителя

Жительница Москвы сообщила в полицию, что таксист избил ее и выкинул из автомобиля.

По словам женщины, она вызвала машину утром 30 июля, и, садясь в авто, закрывала зонтик, из-за чего не услышала, что ей сказал водитель.

Пассажирка утверждает, что мужчина грубо спросил у нее, почему она не поздоровалась. В ответ москвичка объяснила, что не расслышала его, и попросила не общаться с ней в таком тоне.

После этого таксист стал оскорблять женщину и потребовал, чтобы она покинуть машину. Пассажирка отказалась, так как оплату за поездку у нее уже списали.

Москвичка стала звонить в поддержку «Яндекс.Такси», там пообещали разобраться и прислать другую машину.

Между тем водитель пригрозил, что будет возить женщину по всей Москве, и поехал в неизвестном направлении.

Как сообщает «РЕН ТВ», испуганная пассажирка позвонила в полицию, где ей пообещали принять меры. По словам москвички, таксист на протяжении 40 минут катал ее по столице и остановил машину на Нагатинском бульваре. Затем, как она рассказывает, водитель вышвырнул из машины ее сумку, а потом ударил ее по правой ноге дверью авто, нанес удары по голове, ребрам, скручивал ей руки и выбросил из автомобиля на землю.

В результате пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью в больницу.

По данным телеканала, в приложении «Яндекс.Такси» у водителя рейтинг 4,9 балла из 5.

Ранее «Ридус» писал о том, что в столице водитель такси вступил в конфликт с пассажирами и брызнул в глаза мужчине из газового баллончика. Часть распыляемой жидкости попала на жену пострадавшего и их ребенка.

Также сообщалось, что в Новосибирске пассажир напал на таксиста и разбил его автомобиль за отказ везти детей без детского кресла.

