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Московский таксист распылил газ из баллончика в лица пассажирам с ребенком

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

В столице водитель такси вступил в конфликт с пассажирами и брызнул в глаза мужчине из газового баллончика.

Часть распыляемой жидкости попала на жену пострадавшего и их ребенка.

В результате семья обратилась с жалобой на таксиста в полицию.

Как стало известно «РЕН ТВ», водитель возложил вину за произошедшее на пассажиров. По его словам, именно они первыми напали на него.

Таксист утверждает, что после словесной перепалки мужчина нанес ему множественные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Новосибирске пассажир напал на таксиста и разбил его автомобиль за отказ везти детей без детского кресла.

Подобный инцидент произошел в Тюмени. Местная жительница в ответ на отказ водителя везти ее с ребенком без должного оборудования пригрозила шоферу службы «Яндекс.Такси» разрушить его автомобиль и избила таксиста.

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