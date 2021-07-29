Таксистов без QR-кода стали отключать от заказов в Подмосковье

Уже 30 водителей, не сделавшие прививку от COVID-19 и не имеющие QR-кода, были отключены от заказов агрегаторами такси в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с 15 июля работающие на территории Московской области агрегаторы такси обязаны передавать заказы только тем водителям, которые имеют QR-код.

«Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников», — цитирует «РИА Новости» первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анну Кротову.

Наличие QR-кодов у водителей проверяют на дорогах, а также в самих таксомоторных компаниях, у которых зафиксирован низкий уровень вакцинации сотрудников.

Проверка QR-кода. © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Совместно с таксопарками масштабную кампанию по вакцинации водителей проводит «Яндекс.Такси». В случае недомоганий после вакцинации от COVID- 19 компания финансово поддерживает таксистов.

«На этой неделе мы получили требования минтранса Московской области о недопуске ряда водителей к заказам из-за отсутствия у них подтвержденных документов о вакцинации. В этой связи мы ограничили указанным водителям доступ к заказам — до тех пор, пока они не предоставят необходимых документов», — приводит агентство слова директора по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Ивана Запольского.

В свою очередь гендиректор «Ситимобил» Виталий Бедарев рассказал, что для поддержки темпов вакцинации в агрегаторе награждают привитых водителей: дают им смены без комиссии и проводят розыгрыши призов.

Ранее сообщалось, что в октябре зрители смогут попасть на три спектакля «Ленкома» только по QR-кодам. По словам директора театра Марка Варшавера, такое решение принято столичным Департаментом культуры. Он уточнил, что данное распоряжение распространяется на все московские театры, а не только на «Ленком».

Кроме того, сразу три столичные арены — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» — признали зонами COVID-free. Это значит, что здесь можно собрать более 500 болельщиков, но только в том случае, если у поклонников футбола будут QR-коды.

Фанаты футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА выступили с обращением против ужесточения ограничений на предстоящих матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).



Напомним, 16 июля Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов для кафе и ресторанов выполнила свою задачу и с понедельника, 19 июля, будет необязательной.