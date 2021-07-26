На спектакли «Ленкома» будут пускать по QR-кодам

В октябре зрители смогут попасть на три спектакля «Ленкома» только по QR-кодам.

По словам директора театра Марка Варшавера, такое решение принято столичным Департаментом культуры.

«Это распоряжение Департамента культуры Москвы, это не наша самодеятельность, потому что без разрешения такое делать нельзя», — сообщил Варшавер «Интерфаксу».

Он уточнил, что данное распоряжение распространяется на все московские театры, а не только на «Ленком».

Варшавер отметил, что с октября пускать зрителей по QR-кодам будут на три спектакля в экспериментальном формате. Он добавил, что билеты на них уже продаются и пользуются спросом.

Согласно информации, размещенной в соцсетях театра, с ноября эта система распространится на все спектакли.

Проверка QR-кода. © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Между тем художественный руководитель московского театра «Модерн» Юрий Грымов сообщил агентству, что пока не планирует вводить систему QR-кодов. По его словам, театр продлил сезон из-за пандемии и пускает зрителей на спектакли в обычном режиме с 50-процентной заполняемостью зала. При этом он допустил, что если решение департамента, о котором ему неизвестно, будет принято, то «Модерн» перейдет на новый формат работы с учетом всех требований.

Не собираются пока вводить систему QR-кодов в Театре Моссовета и Театре имени Пушкина, а в Театре сатиры заявили, что о введении новой системы им неизвестно.

Ранее сообщалось, что сразу три столичные арены — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» — признали зонами COVID-free. Это значит, что здесь можно собрать более 500 болельщиков, но только в том случае, если у поклонников футбола будут QR-коды.

Фанаты футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА выступили с обращением против ужесточения ограничений на предстоящих матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).



Напомним, 16 июля Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов для кафе и ресторанов выполнила свою задачу и с понедельника, 19 июля, будет необязательной.

