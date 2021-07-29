Жители Митино пожаловались на низко летающие над их домами самолеты

Шум от низко летающих самолетов лишил покоя и сна жителей столичного Митино, а также подмосковных Красногорска и Солнечногорска.

Они жалуются, что от постоянного гула авиационных двигателей невозможно отдохнуть ни днем, ни ночью, а у некоторых граждан даже начинаются панические атаки и развиваются нервные расстройства.

По словам местных жителей, такие проблемы начались в этом году, а виновником шума они называют аэропорт Шереметьево, где в декабре 2020 года изменили существовавшие 60 лет маршруты самолетов и установили новые, проходящие над густонаселенными районами.

В свою очередь в Шереметьево объяснили, что при разработке новых маршрутов учитывались рекомендации и требования Международной организации гражданской авиации. Кроме того, аэропорт провел ряд мероприятий по снижению шума. Например, ежедневно с 23:00 до 6:00 действуют ограничения по взлету и посадке для «слишком громких» самолетов, пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

Пользователи Сети не встали на сторону страдающих от шума жителей, заявив, что в Митино все нормально, а недовольным нужно было думать, прежде чем покупать недвижимость в этих районах.

Ранее «Ридус» писал о том, что между строительными компаниями и операторами московских аэропортов разгорелся конфликт из-за того, что самолеты стали летать прямо над крышами. Жители Подмосковья страдают от круглосуточного гула, настолько сильного, что в некоторых домах едва выдерживают стекла. Теоретически за такие неудобства положены компенсации, однако платить никто не желает.