Пролетающие над крышами самолеты лишили сна жителей Подмосковья
- 22 октября 2020, 17:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Между строительными компаниями и операторами аэропортов разгорелся конфликт из-за того, что самолеты стали летать прямо над крышами.
Жители Подмосковья страдают от круглосуточного гула, в некоторых домах едва выдерживают стекла.
Теоретически за такие неудобства положены компенсации, однако платить никто не желает.
В частности, с подобной проблемой столкнулись жители небольшой деревни в Подмосковье. Как рассказала «РЕН ТВ» Юлия Сочинева, она выбрала квартиру в этом месте из-за того, что рядом озеро и лес, и из-за тишины — подальше от городского шума.
Однако за последние два года условия жизни в этом районе кардинально изменились. «Очень мало было самолетов, и они дальше летали. А сейчас они летают практически над нами, очень низко», — пожаловалась она.
Хотя до взлетно-посадочной полосы аэропорт Шереметьево примерно 15−20 километров, самолеты пролетают практически над домами.
При этом никто не может ответить, когда изменили схему полетов над этим районом, и никто не намерен брать ответственность за очевидное ухудшение условий жизни. В аэропортах винят застройщика, которому не следовало возводить дома на приаэродромных территориях.
«В законодательстве закреплено, что строительство в пределах ПАТ подлежит обязательному согласованию», — пояснил телеканалу пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.
По словам заслуженного строителя России Азария Лапидуса, города уже подошли непосредственно к аэропорту. Таким образом, необходимо остановить эту застройку, в противном случае «жилые здания насядут на аэропорты».
В Минтрансе намекают, что, хотя строительство никто не запрещает, за ухудшение качества жизни будет отвечать застройщик, пока не определят четкие границы седьмой подзоны вокруг российских аэропортов.
Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству, за шум в зданиях и сооружениях отвечают застройщик или их эксплуатант, а законодательство о приаэродромных территориях предусматривает ответственность операторов аэродромов только за вновь устанавливаемые ограничения.
Но строители не согласны с таким положением вещей, ссылаясь на тот факт, что дом, где живет Юлия, самолеты раньше облетали стороной, а теперь пролетают над крышами. И такого никто не ожидал.
«Если на этой территории проживание нормальное людей невозможно, значит, должно быть расселение с выкупом этих земельных участков», — считает юрист Родион Юрьев.
Однако для этого жильцам придется сначала за свой счет провести ряд экспертиз и доказать через суд, что жить здесь невозможно, а на это может уйти не один год.
Войти через социальные сети: