Пролетающие над крышами самолеты лишили сна жителей Подмосковья

Между строительными компаниями и операторами аэропортов разгорелся конфликт из-за того, что самолеты стали летать прямо над крышами.

Жители Подмосковья страдают от круглосуточного гула, в некоторых домах едва выдерживают стекла.

Теоретически за такие неудобства положены компенсации, однако платить никто не желает.

В частности, с подобной проблемой столкнулись жители небольшой деревни в Подмосковье. Как рассказала «РЕН ТВ» Юлия Сочинева, она выбрала квартиру в этом месте из-за того, что рядом озеро и лес, и из-за тишины — подальше от городского шума.

Однако за последние два года условия жизни в этом районе кардинально изменились. «Очень мало было самолетов, и они дальше летали. А сейчас они летают практически над нами, очень низко», — пожаловалась она.

Хотя до взлетно-посадочной полосы аэропорт Шереметьево примерно 15−20 километров, самолеты пролетают практически над домами.

При этом никто не может ответить, когда изменили схему полетов над этим районом, и никто не намерен брать ответственность за очевидное ухудшение условий жизни. В аэропортах винят застройщика, которому не следовало возводить дома на приаэродромных территориях.

«В законодательстве закреплено, что строительство в пределах ПАТ подлежит обязательному согласованию», — пояснил телеканалу пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

По словам заслуженного строителя России Азария Лапидуса, города уже подошли непосредственно к аэропорту. Таким образом, необходимо остановить эту застройку, в противном случае «жилые здания насядут на аэропорты».

В Минтрансе намекают, что, хотя строительство никто не запрещает, за ухудшение качества жизни будет отвечать застройщик, пока не определят четкие границы седьмой подзоны вокруг российских аэропортов.

Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству, за шум в зданиях и сооружениях отвечают застройщик или их эксплуатант, а законодательство о приаэродромных территориях предусматривает ответственность операторов аэродромов только за вновь устанавливаемые ограничения.

Но строители не согласны с таким положением вещей, ссылаясь на тот факт, что дом, где живет Юлия, самолеты раньше облетали стороной, а теперь пролетают над крышами. И такого никто не ожидал.

«Если на этой территории проживание нормальное людей невозможно, значит, должно быть расселение с выкупом этих земельных участков», — считает юрист Родион Юрьев.

Однако для этого жильцам придется сначала за свой счет провести ряд экспертиз и доказать через суд, что жить здесь невозможно, а на это может уйти не один год.