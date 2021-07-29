Италию накрыла четвертая волна коронавируса

Резко ухудшившаяся эпидемическая обстановка в Италии заставила специалистов сделать вывод, что страну накрывает четвертая волна коронавируса.

По данным итальянского фонда Gimbe, занимающегося независимым мониторингом ситуации с COVID-19, в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксирован рост количества летальных исходов, вызванных коронавирусом.

При этом отмечается, что до этого данный показатель в стране снижался в течение 15 недель подряд.

Число случаев COVID-19 выросло на прошлой неделе на 64% и достигло 31 963. За неделю до этого заразились 19 390 человек, пишет газета Corriere della Sera.

Кроме того, на 14,5% увеличилось количество пациентов, находящихся в реанимации.

В то же время, по информации издания, в настоящий момент нагрузка на итальянские больницы остается незначительной.

По состоянию на 28 июля, 63,6% населения Италии сделали минимум одну прививку от COVID-19, а 52,3% вакцинировались полностью.

Итальянские военнослужащие вывозят гробы с жертвами коронавируса из переполненного морга Понте-Сан-Пьетро в Италии. © Zuma\TASS

Как писал ранее «Ридус», 19 июля во французском правительстве заявили о начале четвертой волны эпидемии и представили план по ускорению темпов вакцинации от ковида, который включает введение с начала августа санитарных пропусков и обязательную вакцинацию персонала всех медучреждений, а также пожарных и части военных. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что принял это решение «абсолютно осознанно» и «полностью уверен в его правильности».

Десятки тысяч французов позволили себе с ним не согласиться и вышли на улицы в знак протеста. 24 июля около 160 тысяч французов в Париже и других городах приняли участие в манифестации против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации.

Макрон раскритиковал противников вакцинации от ковида, которые устраивают массовые манифестации во французских городах. Он назвал их действия циничными и иррациональными, а сами акции протеста расценил как манипуляцию общественным мнением.