Франция объявила о начале четвертой волны коронавируса

По итогам заседания совета министров в Елисейском дворце представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса, которая отличается более высокими темпами заражения.

По его словам, COVID-19 стал распространяться в стране значительно быстрее, чем раньше.

Он отметил, что за последнюю неделю число случаев заражения увеличилось вдвое.

«Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тысяч инфицированных. В 80% случаев речь идет о варианте „Дельта“, который не обошел стороной ни один из регионов страны», — цитирует его газета «Известия».

Атталь сообщил, что правительство одобрило проект закона об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом, который, в частности, предполагает введение во Франции санитарного пропуска (справки о вакцинации или об отрицательном ПЦР-тесте) для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев. Также предусматривается обязательная вакцинация медицинских работников.

Вакцинация во Франции. © AP/TASS

Как писал ранее «Ридус», национальный праздник День взятия Бастилии прошел во Франции под лозунгами протестов против антиковидных ограничений и нарушения гражданских прав. Дело в том, что накануне, 13 июля, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для медицинских работников, а 12 июля объявил, что страна вводит новые ограничительные меры.

До этого стало известно, что индийский штамм «Дельта» стал доминирующим во Франции.