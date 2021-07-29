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Лукашенко назвал причину отсутствия медалей у Белоруссии на Олимпиаде

Георгий Самсонов
Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко.

© Кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел объяснение тому, что у национальной сборной пока нет ни одной медали на Олимпиаде в Токио.

По его словам, все дело в том, что белорусские спортсмены не голодные.

Почему мы порой в спорте не выигрываем? Не голодные! Я смотрю эти страны — африканские, возьмите Сербию! Талантливая нация, такая, как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, значит, будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия поддерживает своих спортсменов, и привел в пример футболистов, которые получают огромные деньги. При этом глава государства обратил внимание, что их жены не работают, а только и делают, что сидят в айфонах. «И все за бэчебэшились (БЧБ — флаг оппозиции. — Прим.„Ридуса“) от безделия», — добавил он.

Сборная Белоруссии, не завоевавшая еще ни одной медали на Играх в Токио, находится на 67-м месте в общем зачете вместе с Молдавией, Литвой и Алжиром. Россия занимает четвертое место с 28 медалями (8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).

Очередное золото принесла России команда рапиристок, одержавшая победу в финале над француженками.

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