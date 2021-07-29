найти ×
   
  • USD -0.42
    73.19
  • EUR -0.05
    86.86
СохранитьСохранено0
×

301872

Команда рапиристок принесла России восьмое золото Олимпиады

Георгий Самсонов
Российские рапиристки.

Российские рапиристки.

© Валерий Шарифулин / ТАСС

Победив в финале сборную Франции, российские рапиристки завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Это уже восьмое золото сборной России на Олимпиаде.

В командном турнире по фехтованию на рапирах победу одержали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

Ранее в личных соревнованиях Дериглазова завоевала серебро, а Коробейникова — бронзу.

Инна Дериглазова © wikipedia.org

Инна Дериглазова. © wikipedia.org

Таким образом, российские фехтовальщицы выиграли в Токио четыре личные награды и одержали победу в командном первенстве, отмечает ФАН.

Напомним, золотую и серебряную медали завоевали саблистки София Позднякова и Софья Великая соответственно.

На счету сборной России на Играх в Токио уже 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

Ранее стало известно, что российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек.

Кроме того, российский пловец Климент Колесников взял бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости
61032989читать позжечитаю позже
Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол
17017243читать позжечитаю позже

главное


Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

808747читать позжечитаю позже

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход20 января

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

309312читать позжечитаю позже