Команда рапиристок принесла России восьмое золото Олимпиады
- 29 июля 2021, 15:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российские рапиристки.
Победив в финале сборную Франции, российские рапиристки завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
Это уже восьмое золото сборной России на Олимпиаде.
В командном турнире по фехтованию на рапирах победу одержали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.
Ранее в личных соревнованиях Дериглазова завоевала серебро, а Коробейникова — бронзу.
Таким образом, российские фехтовальщицы выиграли в Токио четыре личные награды и одержали победу в командном первенстве, отмечает ФАН.
Напомним, золотую и серебряную медали завоевали саблистки София Позднякова и Софья Великая соответственно.
На счету сборной России на Играх в Токио уже 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
Ранее стало известно, что российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек.
Кроме того, российский пловец Климент Колесников взял бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.
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