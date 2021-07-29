Команда рапиристок принесла России восьмое золото Олимпиады

Победив в финале сборную Франции, российские рапиристки завоевали золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Это уже восьмое золото сборной России на Олимпиаде.

В командном турнире по фехтованию на рапирах победу одержали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

Ранее в личных соревнованиях Дериглазова завоевала серебро, а Коробейникова — бронзу.

Инна Дериглазова. © wikipedia.org

Таким образом, российские фехтовальщицы выиграли в Токио четыре личные награды и одержали победу в командном первенстве, отмечает ФАН.

Напомним, золотую и серебряную медали завоевали саблистки София Позднякова и Софья Великая соответственно.



На счету сборной России на Играх в Токио уже 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.



Ранее стало известно, что российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек.



Кроме того, российский пловец Климент Колесников взял бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

