Предложенное ЕР соглашение «За безопасные выборы!» подписали пять партий

Предложенное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы!» подписали пять политических партий: ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зеленые».

Согласно документу, конкурирующие между собой на выборах политические силы берут на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антикоронавирусных норм и минимизацией массовых мероприятий.

«У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе — одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Меня удивляет, что соглашение подписали только пять партий. Хотя абсолютно очевидно, что присоединиться к нему должны все. Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил и они присоединятся к этому соглашению, — отметил глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что от соглашения отказались в основном «левые силы», которые, по мнению политика, «практически постоянно против всего».

«Это те партии, которые занимают разрушительную позицию. Это не идеология. Ладно, они не хотят заботиться о своем здоровье — они ведут пропаганду. Она направлена на что? Чтобы люди болели. Это риск безопасности. Если ты будешь заражать, будучи больным, должна наступать ответственность», — подчеркнул Жириновский.

