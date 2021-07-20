Единороссы призвали оппонентов подписать соглашение «За безопасные выборы!»
- 20 июля 2021, 16:57
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Андрей Турчак.
«Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы!». Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главным врачом больницы в московском поселке Коммунарка Денисом Проценко.
Единороссы предлагают своим оппонентам взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антикоронавирусных норм и минимизацией массовых мероприятий.
«Безусловно, выборы важны, но ещё важнее здоровье и безопасность наших граждан», — сообщил Турчак.
«Предложение, безусловно, важное. В связи с пандемией коронавируса приоритеты изменились. На первом месте сейчас жизнь и здоровье людей, — прокомментировала политконсультант Алена Август. — Вероятно, своей инициативой партия „Единая Россия“ сможет привлечь к себе дополнительные симпатии граждан. Правда, есть и обратная сторона медали. Одно дело — соблюдать санитарные нормы, а другое — рекомендовать кандидатам, агитаторам и наблюдателям пройти вакцинацию, как это указано в соглашении. Этот пункт, на мой взгляд, может вызвать неоднозначную реакцию у участников избирательной гонки. Тема вакцинации в нашей стране является немного проблемной. Россияне пока не спешат делать прививки, руководствуясь какими-то собственными соображениями. С другой стороны, рекомендовать — не значит обязать. Однако некоторые могут воспринять предвыборную вакцинацию как некую обязательную процедуру, поскольку последний месяц нам говорили, что сделать прививку обязаны все».
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