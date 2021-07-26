Ученые призвали готовиться к новым температурным рекордам

Продолжающийся рост температур приведет к еще более интенсивным периодам длительной жары в ближайшие десятилетия.

Поэтому, как заявил участник исследования Высшей технической школы Цюриха Эрик Фишер, необходимо подготовиться к новым температурным рекордам.

В ходе исследования ученые также выяснили, что периоды аномально жаркой погоды могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары, приводит выводы специалистов Axios.

Исследователи также указали на тот факт, что Земля за десятилетие прогревается на 0,18 градуса. Это быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет.

По мнению ученых, такие выводы должны убедить в необходимости сократить выбросы парниковых газов.

При этом было указано, что принимаемые сейчас меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли, пишет издание.

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Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал газете «Известия» о том, что температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, а межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке.

По прогнозу ученого, кондиционеры станут обязательным атрибутом любой квартиры, поскольку их наличие особенно важно ночью, так как организм у людей не успевает отдохнуть от жары.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по климату Джон Керри сошлись во мнении, что странам предстоит сыграть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов. Стороны констатировали, что по теме климата у России и США «общие интересы и близкие подходы».

«Ридус» также писал о том, что потепление на Земле всего на два градуса по Цельсию может привести к катастрофическому «эффекту домино».

