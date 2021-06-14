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«Эффект домино»: ученые предрекли Земле катастрофу из-за потепления

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Климат © Pixabay.com

Климат © Pixabay.com

Потепление на Земле всего на два градуса по Цельсию может привести к катастрофическому «эффекту домино», считают немецкие и шведские ученые.

По их мнению, изменения климата коснутся более половины жителей планеты.

«Мы предоставляем анализ риска, а не прогноз, но наши результаты все равно вызывают опасения», — приводит слова исследователей журнал Earth System Dynamics.

С помощью специальных программ ими были воссозданы три миллиона сценариев развития климата на Земле. Примерно 30% из них привели к «эффекту домино», который означает вымирание всех живых существ на планете и изменение природных условий.

Ученые утверждают, что для «эффекта домино» достаточно будет того, что на Земле потеплеет всего на два градуса по Цельсию. Дело в том, что глобальное потепление изменяет пищевые цепочки многих существ, в результате чего вымирают животные, возникают засухи, пожары, штормы и наводнения.

Таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии играет ключевую роль в процессе потепления, отмечают исследователи. Это приведет к остыванию течений в Атлантике и снижению осадков в тропическом поясе, а в Амазонии леса станут саванной. Больше всего климатические изменения коснутся жителей прибрежных районов, пишет издание.

Ледник © Wallpaperflare

Ледник © Wallpaperflare

Ранее американские ученые заявили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

Как писал ранее «Ридус», эксперты считают, что к 2100 году обширная часть суши окажется под водой, что приведет к исчезновению с лица Земли нескольких государств. Из-за таяния льдов исчезнет часть островов в Тихом океане вместе с расположенными на них государствами — это островная страна Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии.

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