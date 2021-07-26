СК проверит видео с женщиной, пытавшейся выгнать детей-инвалидов с площадки

В Санкт-Петербурге организована доследственная проверка по факту появившейся в Сети информации о женщине, которая пыталась в грубой форме выгнать детей с особенностями развития с детской площадки.

Свое требование она мотивировала тем, что эти дети якобы испугали ее ребенка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным «Подъёма», на детской площадке на улице Адмирала Черокова находились шесть воспитанников центра инклюзивных проектов «Какая разница». У каждого из них был сопровождающий.

Жена петербургского бизнесмена Наталья Липская, гулявшая в это время со своей внучкой, выразила недовольство по этому поводу. Она заявила, что «больные дети пугают наших детей».

«У вас свои должны быть карантины и всякая хрень», — заявила она.

Во время «беседы» Липская несколько раз ударила по руке тьютора, державшую телефон, и потребовала не снимать ее.

Как пишет паблик, в администрации Красносельского района этот инцидент назвали «вопросом воспитания», а муж Липской заявил, что женщина «себя плохо чувствует» и попросил «не докучать» семье.

Ранее сообщалось, что в Городце Нижегородской области детям-инвалидам пришлось полчаса провести под проливным дождем в ожидании экскурсии на теплоходе.

