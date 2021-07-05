Детей-инвалидов продержали полчаса под ливнем в ожидании экскурсии

В Городце Нижегородской области детям-инвалидам пришлось полчаса провести под проливным дождем в ожидании экскурсии на теплоходе.

Хотя они пришли в сопровождении родителей за 15 минут до отправления судна, как и просили организаторы этого мероприятия, к назначенному времени их на борт не пустили.

По словам очевидца, причал был занят двумя катерами местных чиновников, сообщает Mash.

В результате дети-инвалиды простояли под ливнем полчаса, а потом вынуждены были спускаться к теплоходу по каскадному водопаду.

Свидетельница происходившего опубликовала в Сети видео, на котором запечатлена очередь из детей и сопровождающих их родителей.

Как пишет паблик, дети были испуганы и не понимали, что происходит. Кроме того, они насквозь промокли и замерзли. Звонки в фирму и МЧС оказались безрезультатными.

Когда же все экскурсанты все-таки забрались на борт, чай дали только детям, поскольку на взрослых стаканчиков не хватило.