Детей-инвалидов продержали полчаса под ливнем в ожидании экскурсии
- 05 июля 2021, 20:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Городце Нижегородской области детям-инвалидам пришлось полчаса провести под проливным дождем в ожидании экскурсии на теплоходе.
Хотя они пришли в сопровождении родителей за 15 минут до отправления судна, как и просили организаторы этого мероприятия, к назначенному времени их на борт не пустили.
По словам очевидца, причал был занят двумя катерами местных чиновников, сообщает Mash.
В результате дети-инвалиды простояли под ливнем полчаса, а потом вынуждены были спускаться к теплоходу по каскадному водопаду.
Свидетельница происходившего опубликовала в Сети видео, на котором запечатлена очередь из детей и сопровождающих их родителей.
Как пишет паблик, дети были испуганы и не понимали, что происходит. Кроме того, они насквозь промокли и замерзли. Звонки в фирму и МЧС оказались безрезультатными.
Когда же все экскурсанты все-таки забрались на борт, чай дали только детям, поскольку на взрослых стаканчиков не хватило.
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