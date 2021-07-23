В Минтруде назвали необходимую долю вакцинированных сотрудников

Доля привитых от COVID-19 или уже переболевших коронавирусом сотрудников должна составлять в трудовых коллективах 80%.

Такая норма указана в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, необходимых для стабилизации ситуации с коронавирусом.

Также отмечается, что работодатель имеет право предоставить сотруднику выходной день для прохождения вакцинации.

Тех же сотрудников, которые не предоставят к сроку справку о вакцинации, работодателю следует отстранить.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — говорится в документе.

Основанием для такого решения могут служить положения Трудового кодекса РФ, относящиеся к иммунопрофилактике инфекционных болезней.

Обязательная вакцинация © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Кроме того, если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно, работодатель может перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников.

По данным на 23 июля, первую прививку от COVID-19 в России уже получили около 35 миллионов человек.