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Минтруд: не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

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Антон Котяков © Михаил Метцель/ТАСС

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников.

Он уточнил, что отстранение действует на период введения в регионе обязательной вакцинации.

По словам министра, «решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов».

«Для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — цитирует Котякова «Интерфакс».

Глава Минтруда добавил, что на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы, если объективных причин для отказа от прививки у него нет.

Вакцинация. © Александр Рюмин/ТАСС

Вакцинация. © Александр Рюмин/ТАСС

Как писал ранее «Ридус», в Москве введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для жителей, занятых в сфере услуг. В столице должны быть вакцинированы не менее 60% работающего населения. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в столице.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Тульской области с 18 июня вводится обязательная вакцинация против коронавируса COVID-19, которую пройдут группы граждан, находящиеся под наибольшей угрозой заражения.

Власти Башкирии ужесточили указ об ограничениях для непривитых граждан. Соответствующий документ подписал глава региона Радий Хабиров. С 22 июня без сертификата о вакцинации перестанут пускать в музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры.

Обязательная вакцинация введена и в Сахалинской области. Там планируют иммунизировать сотрудников сферы обслуживания, образования и здравоохранения.

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