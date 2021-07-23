Минобороны Армении сообщило о последствиях обстрела со стороны Азербайджана

В результате обстрела с азербайджанской стороны были ранены трое военнослужащих армии Армении. Угрозы их жизни нет.

Об этом сообщили в Минобороны республики.

В ведомстве утверждают, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям армянских военных на границе в Гегаркуникской области Армении.

По словам источников, обстрелу предшествовали выстрелы, произведенные на азербайджанских военных опорных пунктах.

«Министерство обороны Республики Армения заявляет, что не принимало ответных мер до того момента, когда вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям», — приводит Armenia Today сообщение военного ведомства.

Ереван выступил с решительным осуждением провокационных действий Баку.

Ранее в пятницу, 23 июля, Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле позиций армии республики в Кельбаджарском районе, в результате чего погиб один военнослужащий.

Военнослужащий в Нагорном Карабахе © Александр Рюмин/ТАСС

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на местные власти, в настоящее время ВС Азербайджана интенсивно обстреливают позиции армянской армии в направлении села Кут Гегаркуникской области на востоке Армении. «К позициям отправились машины скорой помощи», — цитирует «Интерфакс» слова руководителя села Кут Акопа Аветяна, сказанные армянским изданиям.

Газета «Известия» напоминает, что 19 июля азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. При этом применялось огнестрельное оружие разного калибра, в том числе минометы.



В конце мая Азербайджан заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией, поддержав предложение России создать трехстороннюю комиссию по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы.

До этого Минобороны Армении заявило о задержании азербайджанскими военными шестерых армянских солдат, которые проводили инженерные работы на приграничном участке в Гегаркуникской области. По данным ведомства, эти работы проводились на армянской территории.

