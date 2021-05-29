Баку поддержал предложение Москвы о демаркации границы с Арменией

Азербайджан заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией, поддержав предложение России создать трехстороннюю комиссию по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы.

Как заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, азербайджанская сторона готова к конструктивной работе с Ереваном.

Выступая на заседании глав правительств стран СНГ в Минске, он отметил, что Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле.

«Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе», — цитирует Асадова «РИА Новости».

Ранее Минобороны Армении заявило о задержании азербайджанскими военными шестерых армянских солдат, которые проводили инженерные работы на приграничном участке в Гегаркуникской области. По данным ведомства, эти работы проводились на армянской территории.

Военнослужащий в Нагорном Карабахе © Александр Рюмин/ТАСС

Власти Азербайджана подтвердили факт задержания, но подчеркнули, что это произошло на азербайджанской территории, причем в ночное время, а пленников назвали диверсантами.

МИД Азербайджана заявил, что расценивает ночной переход армянских солдат на свою территорию как «террористический и провокационный акт» и нарушение трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Напомним, очередное обострение карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия завершились 9 ноября после подписания лидерами России, Азербайджана и Армении совместного заявления.

В итоге в Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент, насчитывающий две тысячи военнослужащих.



Ранее «Ридус» рассказывал, почему Армению и Азербайджан ждет новая война за Нагорный Карабах.

