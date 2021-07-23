Собянин: Москва прошла пик заболеваемости COVID-19
- 23 июля 2021, 16:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число случаев заражения коронавирусом в столице снижается.
По его словам, город прошел пик заболеваемости COVID-19.
Градоначальник выразил надежду, что в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.
При этом он отметил в эфире телеканала «Россия 1», что количество госпитализаций сокращается не такими темпами, как хотелось бы.
Потому что люди, которые заболели, «утяжеляются» и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится, — цитирует Собянина «РИА Новости».
Мэр обратил внимание, что привитые горожане заражаются гораздо меньше. Коронавирусом в разы реже болеют те, кто сделал прививку, приводит его слова ФАН. Он подчеркнул, что заразившиеся COVID-19 после вакцинации переносят инфекцию в легкой форме.
Сейчас москвичи могут привиться любой из четырех отечественных вакцин: «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт».
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3425 новых случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.
Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын констатировал спад заболеваемости COVID-19 в России.
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