Собянин: Москва прошла пик заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число случаев заражения коронавирусом в столице снижается.

По его словам, город прошел пик заболеваемости COVID-19.

Градоначальник выразил надежду, что в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.

При этом он отметил в эфире телеканала «Россия 1», что количество госпитализаций сокращается не такими темпами, как хотелось бы.

Потому что люди, которые заболели, «утяжеляются» и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится, — цитирует Собянина «РИА Новости».

Мэр обратил внимание, что привитые горожане заражаются гораздо меньше. Коронавирусом в разы реже болеют те, кто сделал прививку, приводит его слова ФАН. Он подчеркнул, что заразившиеся COVID-19 после вакцинации переносят инфекцию в легкой форме.

Вакцинация. © Новиков Владимир / Агентство «Москва»

Сейчас москвичи могут привиться любой из четырех отечественных вакцин: «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт».

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3425 новых случаев заражения коронавирусом и 107 летальных исходов.

Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын констатировал спад заболеваемости COVID-19 в России.