В России наметился спад заболеваемости коронавирусом

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын констатировал спад заболеваемости COVID-19 в России.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже действительно идет на спад», — цитирует его ТАСС.

По словам Лисицына, снижение уровня заболеваемости уже несколько дней наблюдается и в Москве.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в столице выявили 4007 случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «значительном снижении» числа госпитализаций москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция» и пообещал отправить задействованных в борьбе с ковидом врачей и медсестер обратно в поликлиники для оказания амбулаторной помощи.

Как сообщал «Ридус», с 19 июля посещать рестораны и кафе в Москве и Подмосковье уже можно без QR-кодов. В столице возобновляется работа баров, ночных клубов, караоке, детских комнат и фудкортов.