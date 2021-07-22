Финские медики выяснили, как долго могут сохраняться антитела к COVID-19

У большинства переболевших коронавирусом антитела могут сохраняться более года.

Такой вывод сделали сотрудники Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии.

Антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса, были обнаружены у 97% участников исследования спустя год после заражения.

«Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», — приводит «РИА Новости» выдержку из пресс-релиза института.

Специалисты также изучали способность антител нейтрализовать новые штаммы и в результате выяснили, что степень защиты для варианта «альфа» была немного ниже, а для вариантов «бета» и «дельта» — значительно ниже.

По словам представителя института Мерит Мелин, если изначально количество антител было высоким, они сохраняются в течение длительного времени.

Ранее академик РАН Виталий Зверев сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается такой же иммунитет, как и у вакцинированных. По его мнению, тех, кто перенес COVID-19, не нужно прививать, поскольку так не бывает, чтобы иммунитет после перенесенной инфекции был короче, чем после вакцинации.

Зверев также рассказал «Ридусу», что даже в том случае, если в организме переболевшего человека осталось мало антител к вирусу, то сохраняется клеточная память, которая при заражении COVID-19 активируется и защищает организм.

