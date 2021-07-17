Вирусолог объяснил, почему переболевшим COVID не нужно вакцинироваться

У переболевших коронавирусом наблюдается такой же иммунитет, как и у вакцинированных, сообщил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Он считает неправильным, что прививают всех подряд.

По его мнению, тех, кто перенес COVID-19, не нужно прививать, поскольку так не бывает, чтобы иммунитет после перенесенной инфекции был короче, чем после вакцинации.

«Он полноценный всегда, вне зависимости от того, легко или тяжело человек перенес заболевание», — заявил Зверев в беседе с URA.RU.

В пример вирусолог привел эпидемию SARS-CoV, вспыхнувшую в Китае в 2002 году. «За этими пациентами, которые переболели в 2002—2003 году, ведется наблюдение, и они до сих пор сохраняют иммунитет», — объяснил академик.

Вакцинация © pixabay.com

Он заверил, что иммунитет к COVID-19 будет сохраняться продолжительное время, пока вирус не мутирует настолько, чтобы вызывать новые заболевания. «В мире переболело 300 миллионов человек и сколько было бы повторных случаев, если бы иммунитет был непродолжительным, — они бы исчислялись миллионами», — подытожил Зверев.

В свою очередь врач-эпидемиолог Эдуард Шунков отметил в интервью изданию, что переболевшим коронавирусом следует перед вакцинацией ориентироваться на уровень антител. По его словам, если титр высокий, прививку ставить не нужно.

Ранее Зверев рассказал «Ридусу», что даже в том случае, если в организме переболевшего человека осталось мало антител к вирусу, то сохраняется клеточная память, которая при заражении COVID-19 активируется и защищает организм.