В МИД РФ рассказали, продолжится ли транзит российского газа через Украину

После 2024 года транзит российского газа через Украину будет возможен только при наличии спроса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку — 2», он отметил, что по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться.

По его словам, именно этим и должны руководствоваться конечные потребители, поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях.

«Будет спрос — будет и транзит», — сказал Грушко в интервью «РИА Новости».

При этом он обратил внимание на то, что «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года. Из этого замминистра сделал вывод, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита.

Он добавил, что требования сохранить транзит звучат на фоне объявленного Евросоюзом и поддержанного США «зеленого» курса, в рамках которого газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.

Грушко напомнил о намерении Киева избавиться от всякой газовой зависимости от России и использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали ряд условий для работы «Северного потока — 2». В нем, в частности, сообщается, что Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

Как писал «Ридус», глава компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Он сообщил, что на данный момент работы уже завершены на 98%.