Названы сроки завершения «Северного потока — 2»
- 11 июля 2021, 19:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Строительство «Северного потока 2»
Глава компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».
Он сообщил, что на данный момент работы уже завершены на 98%.
«Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.
По его словам, компания учитывает, что все еще велик риск дополнительных санкций со стороны США, и такую вероятность нельзя игнорировать.
Варниг также выразил надежду на то, что транзит газа через Украину, чего добивается Запад, будет продолжен и после 2024 года.
Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, глава компании Nord Stream 2 AG признался, что они привели к задержке строительства на полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке.
Издание отмечает, что в Вашингтоне конструктивно восприняли предложения Германии по дальнейшей судьбе газопровода, однако детали этих переговоров известны лишь узкому кругу чиновников.
Газета пишет, что цель этих контактов заключается в том, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден достигли принципиальной договоренности, которая позволила бы минимизировать геополитические последствия начала работы трубопровода.
Немецкие СМИ полагают, что Вашингтон и Берлин способны урегулировать разногласия по «Северному потоку — 2», назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубопровода потеряет статус транзитера российского газа.
В конце мая президент США Джо Байден назвал санкции против российского газопровода контрпродуктивной мерой, поскольку строительство уже не остановить.
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