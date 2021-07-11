Названы сроки завершения «Северного потока — 2»

Глава компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он сообщил, что на данный момент работы уже завершены на 98%.

«Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.

По его словам, компания учитывает, что все еще велик риск дополнительных санкций со стороны США, и такую вероятность нельзя игнорировать.

Варниг также выразил надежду на то, что транзит газа через Украину, чего добивается Запад, будет продолжен и после 2024 года.

Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, глава компании Nord Stream 2 AG признался, что они привели к задержке строительства на полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке.

Укладка газопровода «Северный поток — 2». © DPA/TASS

Издание отмечает, что в Вашингтоне конструктивно восприняли предложения Германии по дальнейшей судьбе газопровода, однако детали этих переговоров известны лишь узкому кругу чиновников.

Газета пишет, что цель этих контактов заключается в том, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден достигли принципиальной договоренности, которая позволила бы минимизировать геополитические последствия начала работы трубопровода.

Немецкие СМИ полагают, что Вашингтон и Берлин способны урегулировать разногласия по «Северному потоку — 2», назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубопровода потеряет статус транзитера российского газа.

В конце мая президент США Джо Байден назвал санкции против российского газопровода контрпродуктивной мерой, поскольку строительство уже не остановить.

